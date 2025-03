Dopo il caso della fede sottratta a un paziente deceduto all’ospedale San Giuliano di Giugliano, denunciato dai familiari ai Carabinieri, si registra un nuovo furto. Questa volta a farne le spese è stato il personale sanitario. Ieri sera ignoti hanno forzato gli armadietti negli spogliatoi, portando via effetti personali, documenti e denaro. Tra le vittime c’è un’infermiera, alla quale sono stati sottratti la patente di guida, la tessera sanitaria, il badge di lavoro, la scheda dei buoni pasto, 50 euro in contanti e le chiavi dell’auto.

Giugliano, furti negli armadietti dei sanitari del San Giuliano: rubata borsa con denaro e documenti

Il furto è avvenuto nello spogliatoio della camera mortuaria, dove la professionista aveva riposto la borsa all’interno del proprio armadietto nel primo pomeriggio. Quando è tornata a riprenderla, intorno alle 19.50, ha trovato l’armadietto forzato e la borsa sparita. L’infermiera ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale compagnia.

Sull’episodio è intervenuto anche Ciro Iovene, dirigente sindacale della CISL FP Asl Napoli 2 Nord: “Al San Giuliano, negli ultimi giorni, si sono verificati nuovi episodi incresciosi, con lavoratori che hanno subito il furto di effetti personali, documenti e denaro. Due colleghe hanno già presentato denuncia alle autorità competenti, ma il problema persiste: è il quarto episodio in pochi mesi. Come CISL FP, chiediamo con forza che l’azienda sanitaria prenda provvedimenti urgenti per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le nostre proposte vi è il potenziamento della videosorveglianza e l’implementazione di misure di prevenzione efficaci contro i furti”. All’ospedale San Giuliano è presente un drappello di polizia, ma opera solo la mattina. Il problema della sicurezza, soprattutto nelle ore serali, persiste al San Giuliano.