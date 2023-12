Corsie dimezzate e svincoli chiusi. E’ una situazione che va avanti da oltre 5 anni in via San Francesco a Patria, strada a scorrimento veloce nel territorio di Giugliano tra circumvallazione esterna ed asse mediano. Le limitazioni alla viabilità sono scattate dopo un tragico incidente nel 2017. La procura di Napoli nord dipose il sequestro ritenendo questi tratti non sicuri, a partire dalla mancata protezione dei piloni della sopraelevata.

La competenza sull’arteria è della Città Metropolitana di Napoli e di recente è arrivata la decisione: nei prossimi mesi riapriranno le corsie chiuse ma verranno chiusi definitivamente gli svincoli. Un caso seguito con attenzione dal consigliere Salvatore Pezzella. Intanto si sta già lavorando per nuove soluzioni, con l’ipotesi di due rotatorie per alleggerire il traffico. Si proverà ad accelerare i tempi, anche per venire incontro alle imprese della zona Asi ed altre attività di Ponte Riccio.

VIDEO: