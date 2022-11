Era il 2014 quando il tratto di strada adiacente al civico 23 viene interdetto al traffico. Il palazzo viene dichiarato pericolante, da allora Via Mattia Coppola o meglio conosciuta come Vico Miciano versa in una situazione di degrado tra incuria, abbandono e caos sopratutto a causa di chi ha occupato impropriamente lo stabile. Sgomberato e murato l’ingresso del palazzo solo di recente, ma i lavori per il rifacimento delle fogne e la messa in sicurezza del manufatto non sono mai partiti.

Le transenne che delimitano il passaggio veicolare per questioni di sicurezza a causa dello stabile pericolante sono state tolte da alcuni cittadini, così le auto transitano, ma senza un reale senso di marcia per giunta, creando ingorghi. Non è il solo problema di questa strada. Come vede spazzatura e addirittura recipienti scaricati sul ciglio della strada. Molti residenti lamentano la presenza di topi che si intrufolano nelle case dato lo stato di incuria.

Una situazione annosa che peggiora sempre più.