Si chiama “Véstiti” l’iniziativa benefica promossa dall’associazione “Amami” presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di Giugliano (Convento dei Monaci). Centinaia di capi di abbigliamento verranno messi in vendita e il ricavato sarà destinato agli ammalati di Lourdes.

“Véstiti”, parte a Giugliano l’iniziativa benefica per i malati di Lourdes

L’iniziativa si terrà il 22 e il 23 giugno dalle 18 alle 23. I capi – donati dalla boutique D’Aniello di Villaricca – tutti di marca e di pregio saranno venduti ai partecipanti. Gli incassi saranno poi usati per accompagnare le persone malate in pellegrinaggio a Lourdes. Durante l’iniziativa sarà anche possibile mangiare in compagnia.