Very e Sasy, balletto al Rizzoli di Ischia: “Pronti ad adottare provvedimenti per medici e infermieri”

“Nel caso fosse verificata la partecipazione attiva di medici e infermieri prenderemo senza mezzi termini tutte le misure disciplinari previste dal codice deontologico e dall’etica professionale, particolarmente attenti e severi nei casi di violazione della privacy dei pazienti”. Così, in un comunicato congiunto, la presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, Teresa Rea e il presidente dell’Ordine dei medici, Bruno Zuccarelli dopo i video realizzati dalla tiktoker “Very e Sasy” all’interno dell’ospedale di Ischia in compagnia di medici e infermieri mentre la figlia era in fase di travaglio, in procinto di partorire. Very avrebbe anche inscenato un vero e proprio balletto per promuovere la sua canzone.

“Attenderemo i risultati dell’inchiesta avviata dalla ASL per capire se nostri iscritti abbiano preso parte e in che misura alle riprese di un video realizzato presso l’Ospedale Rizzoli d’Ischia che viola i più elementari principi di riservatezza in ambito sanitario e che condanniamo come indecoroso e indegno”, fanno sapere i presidenti dei due ordini.

“Ogni cittadino che accede ad una struttura sanitaria per visite, esami o ricoveri – ricordano Zuccarelli e Rea – necessita che gli venga garantita l’assoluta riservatezza, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità fisica e morale. Violare tali fondamentali principi di condotta etica equivale a tradire i principi morali e deontologici sottoscritti tacitamente con pazienti da parte di medici e infermieri”.