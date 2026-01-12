Vermiglio, curare le ferite del mondo: performance di Laura Niola nella chiesa di San Rocco

Una performance intensa e raccolta, capace di trasformare la chiesa di San rocco di Giugliano in un luogo di cura e condivisione. E’ l’ultimo atto di Vermiglio, la mostra di Laura Niola, andato in scena sabato e che ha chiuso il calendario di appuntamenti delle festività natalizie in città. Arte performativa quella andata in scena con l’artista giuglianese affida al corpo e al gesto il compito di chiudere un percorso espositivo complesso, stratificato, profondamente simbolico, quello da donna di accogliere le ferite, viverle, condividerle.

A fare da cornice, la chiesa di San Rocco, uno dei luoghi storici di Giugliano rimasti chiusi e sconsacrati per decenni.