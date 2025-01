La sera più brutta della loro vita, una telefonata che mai avrebbero voluto ricevere. Patrizio, 19 anni, è rimasto vittima di una fuga di ammoniaca nell’azienda dove lavorava. Un dolore troppo grande che ha sconvolto una famiglia intera. Ad oggi la famiglia di Patrizio non conosce ancora i dettagli dell’incidente, tante le domande: perché era li? Chi c’era con lui? Com’è morto? Venerdì alle 19.30 partirà da Secondigliano una fiaccolata per chiedere giustizia per Patrizio.