Questa sera, in occasione del venerdì santo, alle ore 20 le telecamere di Teleclubitalia seguiranno la via Crucis cittadina. Il rito, che ricostruisce il percorso di Cristo alla crocifissione, partirà dalla chiesa dei Monaci per poi terminare in piazza Annunziata. Dopo due anni di stop causa pandemia, la via Crucis torna tra le strade del centro di Giugliano. Si tratta di un appuntamento che raduna i fedeli di tutte le parrocchie cittadine e al quale parteciperà anche l’amministrazione comunale. Giugliano, la Via Crucis in diretta su Teleclubitalia La processione penitenziale del venerdì Santo, dopo il ritrovo alla chiesa dei Monaci, si snoderà su Corso Campano, in direzione del Comune e proseguirà fino alla chiesa della Santissima Annunziata.

Per chi è impossibilitato a partire dalle ore 20 potrà seguire il rito religioso in tv, sul canale 98 del digitale terrestre, e sulle nostre pagine Facebook. Come sempre la nostra emittente prova a stare vicino soprattutto a chi vive momenti difficili e non ha possibilità di recarsi in chiesa.