Vasco Rossi dottore honoris causa all’Unisa: a Fisciano anche Vincenzo De Luca

Vasco Rossi diventa dottore di ricerca honoris causa all’Università degli Studi di Salerno. Questo pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, il rocker di Zocca riceve al campus di Fisciano il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione, riconoscimento attribuito dall’Ateneo per il valore del suo percorso artistico, culturale e pubblico e per l’impatto esercitato sui linguaggi della comunicazione contemporanea.

La cerimonia si svolge nell’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Unisa, alla presenza delle autorità accademiche e istituzionali. Tra i presenti anche Vincenzo De Luca. L’appuntamento, fissato per le 15.30, è stato organizzato con accessi contingentati e riservati alla comunità universitaria e agli invitati accreditati.

Vasco Rossi riceve il dottorato honoris causa all’Unisa

Ad aprire la cerimonia i saluti del rettore Virgilio D’Antonio. A seguire l’introduzione della professoressa Carla Pedicino, presidente del Consiglio didattico di Scienze Politiche, e la prolusione del professor Filippo Fimiani, coordinatore del Collegio di Dottorato in Politica e Comunicazione.

Il momento centrale è l’investitura di Vasco Rossi con la consegna della pergamena del dottorato. Subito dopo il cantante tiene la sua lectio magistralis davanti alla comunità universitaria.

Nelle motivazioni del riconoscimento, l’Università di Salerno sottolinea come, in oltre quarant’anni di carriera, Vasco abbia saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e un rapporto con il pubblico capace di andare oltre la dimensione musicale.

Il rettore: “Ha contribuito a definire linguaggi e immaginari”

Il rettore D’Antonio ha spiegato che il conferimento riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. Proprio la continuità del legame costruito dall’artista con pubblici appartenenti a generazioni differenti rappresenta, secondo l’Ateneo, un caso di particolare interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione.

L’evento ha richiamato grande attenzione al campus di Fisciano. Nei giorni precedenti gli studenti avevano lasciato messaggi, dediche e citazioni delle canzoni di Vasco su una grande parete allestita all’interno dell’Università, mentre per la giornata della cerimonia è stato predisposto uno specifico piano organizzativo e di sicurezza.

Per Vasco Rossi il riconoscimento accademico arriva dopo quasi mezzo secolo di carriera, durante il quale le sue canzoni hanno attraversato più generazioni fino a trasformare il suo rapporto con il pubblico in un fenomeno non soltanto musicale, ma anche culturale e comunicativo.