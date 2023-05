L’ha visto a terra. Un portafogli smarrito in strada. Così lo ha aperto e grazie ai documenti contenuti all’interno è riuscita a rintracciare la proprietaria.

Varcaturo, trova portafogli e lo restituisce alla proprietaria: “Non voglio soldi, solo un abbraccio”

Siamo a Varcaturo, fascia costiera giuglianese. Angela aveva ormai perso le speranze: era convinta di non ritrovare più il suo portafogli. E invece per lei le cose sono andate diversamente.

“Oggi ho ricevuto una telefonata. Una voce gentile mi ha informato che aveva trovato il mio portafogli. Dentro c’erano soldi, carte di credito, documenti e biglietti da visita”, racconta la donna in un post su Facebook.

Dall’altra parte del telefono c’è una ragazza. La giovane si scusa per averlo aperto e le dà poi appuntamento in via Ripuaria per restituirglielo. Così Angela la raggiunge, la ringrazio e le chiede come può sdebitarsi. “Niente, basta un abbraccio”, le dice la ragazza.

“Devo dire che mi sono commossa – scrive Angela -. Chiedere un abbraccio e darlo è un gesto pieno di significato. Voglio dire grazie a questa splendida ragazza bionda”. Il post della donna è andato subito virale, raccogliendo centinaia di like e commenti. “Raro ma bellissimo gesto. Complimenti e speriamo tanta buona fortuna per questa meritevole ragazza”, scrive un utente. “Che bello, esistono ancora delle persone di animo bello”, aggiunge un’altra.