Momenti di paura questa mattina a Varcaturo, dove una barca è caduta dal camion che la stava trasportando. L’incidente è avvenuto tra la rotonda di Varcaturo e Via Madonna del Pantano, all’altezza del supermercato Sole 365, in direzione Licola.

Varcaturo, tragedia sfiorata: barca cade da un camion e blocca il traffico

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato il panico tra gli automobilisti presenti e ha paralizzato completamente la circolazione. Il natante, di dimensioni considerevoli, è finito sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli. Avviate le operazioni di rimozione dell’imbarcazione e la messa in sicurezza della strada. Attualmente, la zona è stata chiusa al traffico per consentire i lavori, causando notevoli disagi alla viabilità locale. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto, verificando se il carico fosse stato fissato correttamente o se si sia trattato di un cedimento strutturale del mezzo di trasporto.