Varcaturo in ansia per Luigi: è sparito da ieri mattina. Ricerche in corso

La frazione litoranea di Varcaturo in ansia per Luigi Buonocore, un ragazzo affetto da disturbi del comportamento e un lieve ritardo mentale sparito nel nulla da ieri mattina, venerdì 2 agosto.

A lanciare un appello, in queste ore, è stata la mamma, Anna, che ha pubblicato un post sui social e nei gruppi Facebook. Non si conoscono le esatte circostanze della scomparsa né cosa indossasse il ragazzo nel momento in cui ha fatto perdere le sue tracce.

“È scomparso da Varcaturo, da ieri mattina, mio figlio Buonocore Luigi – si legge nel post – con ritardo mentale e disturbi del comportamento. Chiedo aiuto se qualcuno l’ha visto o sentito vi chiedo di contattarmi al numero 3345478547 o il numero 3393041668. Vi prego di condividere il più possibile”.