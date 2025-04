Si chiama Ferdinando Formisano ed è un pensionato di 67 anni l’uomo ritrovato senza vita in un appartamento di Varcaturo, sul litorale giuglianese, in via Vicinale Amodio. La vittima presenta il volto tumefatto.

Varcaturo, Ferdinando trovato senza vita col volto tumefatto: indagini in corso

Secondo una prima ispezione del medico legale intervenuto sul posto su disposizione della Procura di Napoli Nord, a causare la morte di Formisano sarebbe stato un trauma cranico. Soltanto l’autopsia potrà fare luce definitiva sulle cause del decesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Giugliano. Al momento non si esclude alcuna pista, neanche quella dell’omicidio. Dalle prime informazioni raccolte da Teleclubitalia, l’uomo viveva da solo e a lanciare l’allarme sono stati i vicini.