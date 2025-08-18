Un gesto di solidarietà ha evitato l’ennesima tragedia a Giugliano, precisamente a Varcaturo. Nelle scorse ore un passante ha trovato cinque cuccioli di cane abbandonati lungo la strada, a pochi metri dal luogo dove appena una settimana fa era stato rinvenuto un cane morto di stenti, legato con una catena sotto il sole.

Varcaturo, cinque cuccioli abbandonati in strada: salvati da passante e volontari

L’uomo, notando i piccoli in difficoltà, ha chiesto aiuto rivolgendosi alla stazione locale dei Carabinieri. Da lì è partita una vera e propria catena di soccorso: i militari hanno allertato i volontari dell’Oipa Napoli, che a loro volta hanno coinvolto la polizia locale e l’Asl veterinaria.

Grazie all’intervento tempestivo, i cuccioli sono stati messi in sicurezza e affidati ai veterinari, che hanno confermato le buone condizioni di salute.

La vicenda, denunciata e rilanciata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli attraverso i social, riaccende l’attenzione sull’emergenza abbandoni estivi e sulle gravi responsabilità di chi continua a disfarsi in modo crudele di animali indifesi.