Vandalizzata la tavola a corredo di una edicola votiva in via Cumana a Giugliano. Un atto che ha suscitato l’indignazione di molti cittadini e devoti. La tavola in legno con il messaggio di fede per la Vergine Maria è stato divelto dalla cappelletta in strada dedicata alla Madonna. Visibili i pezzi di intonaco sull’asfalto venuti giù assieme all’incisione. Un pezzo di storia cittadina, culturale e devozione deturpata. Tantissimi i commenti sui social rispetto all’atto vandalico che racconta un fenomeno annoso in città. La stessa Via Cumana, una delle stradine principali del centro storico cittadino, spesso scenario di degrado. Sempre da questa mattina sono le immagini che vedete. C’è di tutto in strada: porte vecchie (pausa) divani (pausa) spazzatura. Procedendo ancora un altro divano. (pausa) Pennelli e cassette porta oggetti. Una strada con una grande storia, via d’accesso a una delle piazze principali della città che collega il convento dei monaci alla Collegiata di Santa Sofia. Uno dei bigliettini da visita di Giugliano, ma che spesso si trasforma in via dei rifiuti.