Ancora un episodio di violenza sulle donne. Questa volta a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Una donna, 61 anni, è stata accoltellata dal marito al culmine di una lite. L’uomo, un medico anestesista di 68 anni, è stato arrestato.

Vallo della Lucania, accoltellata dal marito medico: è grave in ospedale

L’aggressore è un dottore in servizio presso l’ospedale cittadino. Si tratta di una personalità molto nota in paese. Avrebbe afferrato un’arma da taglia – probabilmente un coltello da cucina – nel corso di un furioso diverbio con la coniuge avvenuto in un’abitazione nei pressi di piazza Santa Caterina.

La donna è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Luca” dove versa in gravi condizioni. Sarebbe stata colpita a un polmone. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno prontamente bloccato il professionista. Il 68enne potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.