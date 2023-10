AVERSA. Momenti di tensione questa mattina ad Aversa dove è stata ritrovata una valigetta abbandonata. Il ritrovamento in via Corcione, fuori il liceo scientifico Cirillo ad Aversa.

Valigia abbandonata all’esterno del liceo ad Aversa: scatta allarme bomba

La richiesta di aiuto per l’ipotetico allarme bomba è arrivata ad alcuni residenti alla zona che hanno notato quella valigetta lasciata in custodita su una panchina della cittadina dell’agro aversano. Sul posto sono giunto gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni delle forze dell’ordine. A seguito dell’intervento degli artificieri la valigetta è risultata essere vuota. I carabinieri hanno avviato una indagine per risalire all’autore del gesto e capire chi fosse il proprietario dell’oggetto abbandonato in strada.