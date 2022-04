Valeria Graci è è una comica, attrice e conduttrice televisiva italiana. E’ nota per la sua collaborazione con Katia Follesa a Zelig, durata per lungo tempo, fino a quando le due hanno deciso di separarsi. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Valeria Graci: chi è, età, altezza

Valeria è nata a Milano il 22 agosto 1980, sotto il segno della Vergine. Ha 41 anni ed è alta 154 cm.

Valeria Graci: marito, figlio, malattia

In merito alla sua vita privata, Valeria ha avuto una storia d’amore con Simon Russo, da cui ha avuto un figlio, Pierluigi, nel 2011. La coppia, successivamente, si è separata.

In un’intervista, ha raccontato di aver vissuto momenti molto complicati, arrivando a subire anche violenza psicologica per diverso tempo. Valeria ha denunciato quanto accaduto e oggi, fortunatamente, il peggio è passato.

“Mi sono innamorata perdutamente di una persona, ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro. Poi le storie possono finire, in alcuni casi si resta amici, in altri conoscenti e in altri ancora si fa la guerra. Sentirsi dire sei una nullità, senza di me non andrai da nessuna parte sono parole che fanno molto male, che lacerano dentro e c’è stato un momento in cui ci ho creduto, ma fortunatamente ho avuto il coraggio di raccontarlo e andare in analisi” ha affermato la Graci.

Attualmente, la comica è legata sentimentalmente a un’altra persona, di cui sostiene di essere innamorata. Non esclude, infatti, in futuro, di poter convolare a nozze con il suo nuovo amore.

Valeria Graci: carriera, Katia Follesa

Nel 2001, forma insieme a Katia Follesa il duo comico Katia & Valeria: per dieci anni, fino al 2012, le due collaborano in diverse trasmissioni televisive, tra cui Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik. Le due comiche decidono di separarsi e, dal 2014, Valeria collabora come inviata per Striscia la notizia.

Nelle estati del 2017 e 2018, è una delle conduttrici del programma estivo in onda su Rai 1 Quelle brave ragazze…. Nel 2018 debutta come conduttrice radiofonica su RTL 102.5.

Dal 17 giugno 2019, è nel cast con Pierluigi Diaco della trasmissione pomeridiana estiva di Rai 1 Io e te e della sua seguente versione notturna invernale Io e te di notte.

Il 6 dicembre 2019, fa parte della giuria dello Zecchino d’Oro. Il 14 e 15 marzo 2022 ha condotto, al fianco di Gerry Scotti, 2 puntate di Striscia la notizia in sostituzione di Francesca Manzini.

Valeria Graci: Instagram

Su Instagram, Valeria è seguita da 167mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.