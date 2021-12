Valentina Ferragni è la più piccola delle sorelle Ferragni. La prima è Francesca, poi c’è Chiara, la nota imprenditrice digitale, e infine lei: Valentina. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Valentina Ferragni: età

L’influencer e fashion blogger è nata il 9 dicembre 1992 (età 28 anni), Bolzano. Ed è del segno del Sagittario.

Laurea

A 23 anni ha conseguito la laurea in Linguaggi dei Media conseguita all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nella sua tesi ha trattato l’influenza dei social sulla società e come i social possano influenzarla.

Fidanzato

Valentina Ferragni è fidanzata con Luca Vezil, da ben 8 anni. Luca nasce a Genova, in Liguria, sotto il segno del Leone, il 30 luglio del 1991; sta quindi per compiere 30 anni. Nonostante sia ormai un personaggio pubblico, è piuttosto riservato, pertanto non si conoscono i dettagli della sua infanzia, né tantomeno quelli della sua adolescenza. Ciò che è noto è ciò che ha dichiarato lui stesso: sin da piccolo s’interessava al mondo della moda e della fotografia.

Così, una volta cresciuto, Luca unisce le due passioni, ed inizia a farsi notare sul web. Nel 2014, il suo blog di moda viene eletto uno dei migliori del settore in Italia. Nonostante questo traguardo, Vezil si laurea all’Università degli Studi di Genova; così, oltre ad essere un digital influencer and social media strategist, diventa anche un igienista dentale.

Malattia

La piccola di casa Ferragni ha raccontato sui social negli ultimi mesi della convivenza con la sua malattia.

Lo scorso Aprile, Valentina Ferragni ha annunciato sui social la sua malattia: “Purtroppo le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulino-resistenza“.

L’insulino-resistenza è una condizione che si crea quando le cellule dell’organismo non riconoscono l’insulina, ormone importantissimo che permette al corpo di assorbire il glucosio e di usarlo come fonte di energia. Negli individui insulino-resistenti, l’organismo fa fatica ad assorbire il glucosio e il pancreas reagisce producendo ancora più insulina (iperinsulinemia). La glicemia, il tasso di glucosio nel sangue, resta elevata ma le cellule sono carenti di energia. In alcuni casi, nonostante la compensazione dell’organismo, a causa dell’alta glicemia l’insulino-resistenza può portare al diabete di tipo 2.

Orecchini

L’influencer ha creato una sua linea di gioielli, ad aver avuto successo sono gli orecchini “Uali”, a forma di triangolo rovesciato, il cui costo si aggira intorno ai 70 euro.