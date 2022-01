Valentina Dallari è un’ex tronista di Uomini e donne. Influencer e stimata modella, ha raccontato la propria battaglia contro l’anoressia, grazie anche a un libro dal titolo “Non mi sono mai piaciuta”.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale di Valentina.

Valentina Dallari: chi è, età, Uomini e donne

Valentina Dallari ha 28 anni ed è nata a Bologna il 19 dicembre 1993, sotto il segno del Sagittario. E’ alta 171 cm ed è un’appassionata di musica e moda sin da piccola.

E’ molto famosa sui social network e si definisce una donna dj che ama scrivere. E’ nota per la sua partecipazione a Uomini e donne in qualità di tronista, nell’edizione 2014/2015: alla fine della trasmissione, condotta da Maria De Filippi, Valentina scelse Andrea Melchiorre oggi diventato il secondo influencer italiano per numero di follower dopo Mariano Di Vaio.

Valentina Dallari: malattia, libro

Valentina ha sofferto di disturbi alimentari: lei stessa in diverse occasioni ha parlato di questa traumatica e complicata esperienza. Era diventata anoressica, pesava solo 39 kg e così ha deciso di affidarsi ad una clinica specializzata, raccontando con forza quello che le stava succedendo. In quel periodo la persona più importante per lei fu Alessandro De Luca, l’ex fidanzato.

E’ rimasta in clinica per undici lunghi mesi prima di ritornare alla sua vita, guarita da un problema che la stava letteralmente distruggendo.

Ha raccontato il suo dramma personale nel primo libro “Non mi sono mai piaciuta”, a cui fa seguito un altro lavoro in uscita, ossia “Uroboro”. Qui Valentina ripercorre ciò che ha vissuto, raccontando di come era arrivata a pesare 37 chili, al modo in cui è riuscita a smettere di autodistruggersi.

“Ciascun capitolo di Uroboro è una tappa di questa discesa nel mio inferno interiore. I nostri demoni possono solo essere domati, mai uccisi”: queste le parole dell’influencer nel libro, il cui titolo fa riferimento al serpente che morde la propria coda, simbolo antico dell’eterno ritorno.

Valentina Dallari: fidanzato

Valentina ha avuto una relazione con Andrea Melchiorre, sua scelta al termine del dating show Uomini e donne. Successivamente, ha avuto una relazione con Alessandro De Luca: l’uomo le è stato vicino in uno dei momenti più complicati della sua vita. La loro storia è terminata.

Valentina ha iniziato poi a frequentare il rapper Junior Cally, ma anche questo legame è giunto al capolinea. Attualmente, non è noto se abbia una nuova relazione sentimentale.

L’influencer non attualmente alcun figlio.

Valentina Dallari: Instagram

Su Instagram, Valentina è seguita da 1 milione di followers, con cui condivide ogni momento della propria vita, da quelli di gioia ad altri più complicati.