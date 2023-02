È in corso dalle prime ore del giorno un blitz dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano e della tenenza di Sant’Antimo. I militari dell’Arma stanno eseguendo 8 misure cautelari per usura ed estorsione.

Usura ed estorsione a Sant’Antimo: 8 misure cautelari

La indagini hanno accertato l’esistenza di un vasto giro di usura nel comune a Nord di Napoli, gestito da persone vicino al clan locale e che praticavano tassi usurai altissimi.

Il gruppo sgominato, grazie alle indagini dei carabinieri, era solito minacciare le vittime che non provvedevano in tempo a saldare i pagamenti stabiliti.

Sant’Antimo: scoperta base dello spaccio, 3 arresti

Solo pochi mesi fa le forze dell’ordine smantellarono a Sant’Antimo una base dello spaccio. Due uomini furono trovati in possesso di una bustina contenente circa 0.4 grammi hashish; nel vano contatore, invece, furono nascoste 37 bustine di hashish del peso di circa 36 grammi, 17 bustine di marijuana del peso di circa 15 grammi e 3 dosi di cocaina del peso di circa 0.3 grammi.

La perquisizione fu eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. In quella circostanza finirono in manette tre giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.