Napoli prosegue il percorso di avvicinamento al Capodanno con un appuntamento dedicato ai nuovi linguaggi musicali e alle energie creative delle giovani generazioni. Il 30 dicembre 2025, alle ore 20, va in scena Urban Generation Napoli 2025, evento dedicato alla scena urban e rap partenopea, tra talenti emergenti e protagonisti affermati del panorama musicale contemporaneo.

Urban Generation Napoli 2025: il 30 dicembre la scena urban protagonista all’Alcott Arena

Urban Generation Napoli 2025 nasce come spazio di confronto e valorizzazione dei giovani artisti, attraverso battle emergenti e selezioni live che permettono ai partecipanti di esprimere la propria identità artistica e di misurarsi sul palco, fino alla Finale Urban Generation, momento conclusivo del progetto.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Ferdinando Tozzi, consigliere del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo, che dichiara: “Anche con questo secondo appuntamento vogliamo continuare a valorizzare i talenti emergenti, in questo caso della scena urban e rap, offrendo ai giovani uno spazio di espressione e confronto come la battle, che consente loro di essere riconosciuti e valorizzati al meglio. Anche questo significa essere Città della Musica”. La serata sarà arricchita dalle esibizioni live degli ospiti speciali Samurai Jay, Le One e Paily, mentre a valutare le performance sarà una giuria composta da Luchè, Coco e Lele Blade, protagonisti di primo piano della scena urban nazionale. Urban Generation Napoli 2025 si inserisce nel programma delle iniziative del Capodanno a Napoli, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della musica come strumento di crescita, partecipazione e identità culturale.