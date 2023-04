Uomini e Donne non è andato in onda. Al suo posto è stato trasmesso uno speciale di Amici 22, il talent show del sabato sera condotto, sempre, da Maria De Filippi. Ma che cosa è successo?

Uomini e Donne non è andato in onda oggi: il motivo e quando torna in tv

Alle 14.45, orario in cui va in onda il daiting show, su Canale 5 i telespettatori non hanno trovato i loro amati tronisti e corteggiatori, bensì gli allievi di Amici. In molti si sono chiesti a cosa fosse dovuto questo cambio nel palinsesto Mediaset.

A quanto pare, il materiale finora registrano è terminato. L’ultima registrazione di U&D risale allo scorso 16 aprile e le puntate sono state mandate in onda mercoledì 19 e ieri, giovedì 20.

Domani, sabato 22 aprile, i protagonisti del dating show si troveranno in studio per registrare una nuova puntata che andrà in onda il 26 aprile.

Uomini e Donne infatti non verrà trasmesso, oltre a oggi, neanche lunedì 24 aprile né martedì 25 aprile (giorno della Festa della Liberazione). Il programma, di conseguenza, ripartirà mercoledì 26 aprile, come sempre, alle ore 14:45 su Canale 5.