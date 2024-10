Sarà presentato il 26 ottobre nella suggestiva location del circolo nautico di Torre del Greco, il progetto “Uno scatto contro il cancro“, un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario. Filo rosso che unisce le loro storie è il sorriso e la voglia di dimostrare al mondo che la malattia, il tumore, è solo una parentesi e che non solo lo si può sconfiggere, ma può rinascere.

Uno scatto contro il cancro: al via il progetto a sostegno dell’associazione Underforty

Il progetto che ha dato vita alla realizzazione di questo calendario è frutto dell’idea di Iolanda Stella Corradino e Giuseppe Ricciardiello, rispettivamente giornalista dell’hinterland di Napoli Nord e Fotografo professionista. Entrambi, da sempre attenti al sociale, hanno deciso di dar vita ad un calendario i cui proventi di vendita sosterranno le attività dell’Associazione Underforty Women Breast Care, una ETS con cui la stessa Corradino ebbe modo di relazionarsi nel 2016 quando fu colpita da un carcinoma mammario al secondo stadio.

Il Calendario, con i ritratti ideati e realizzati da Giuseppe Ricciardiello, vedrà come protagoniste delle modelle d’eccezione. Tutte le donne coinvolte sono infatti pazienti oncologiche, affette da carcinoma mammario, in remissione o ancora in cura. L’intento è lanciare un messaggio ben preciso: siamo tutte delle fenici, rinate dalle nostre ceneri e pronte a combattere, forti anche delle cicatrici che ci accompagnano dall’intervento.

La prevenzione ha salvato la vita a molte delle modelle coinvolte e la scelta di Underforty non è dettata dal caso. Underforty Women Breast Care è una ETS senza scopo di lucro, nata nel 2012, con sede legale a Napoli e sedi operative nelle Regioni di Italia, negli Stati della Comunità Europea e nel Mondo. L’intento è promuovere la cultura della prevenzione, favorire la diagnosi precoce e supportare la cura del tumore al seno per le giovani donne.

L’Associazione è presieduta dalla Sig.ra Maria Conte e dal Direttore Scientifico, il Dr. Massimiliano D’Aiuto, chirurgo, oncologo, senologo L’Underforty si occupa di prevenzione senologica, counseling psicologico, educazione sanitaria, caregiving oncologico, supporto alla ricerca, foundraising e crowdfunding. Il calendario sarà presentato nel mese di ottobre, notoriamente dedicato a sostenere la ricerca contro il tumore al seno, in una splendida location fornita dall’Associazione Underforty. Siamo certi vi sarà una grande partecipazione all’evento, così come alla diffusione del calendario e del messaggio che esso rappresenta.