L’enopanetteria “I sapori della tradizione” di Melito si conferma uno scrigno dove scoprire incredibili eccellenze. Nella cantina di Stefano Pagliuca sono arrivati due produttori che stanno riscrivendo la storia nei loro settori.

Uno dei migliori champagne al mondo? Lo fa un italiano, così come il salmone più prelibato

Da un lato gli Champagne di Enrico Baldin: con la sua azienda Encry produce una delle migliori bollicine francesi (sì, un italiano fa vino oltralpe!) facendosi apprezzare in tutto il mondo, Parigi compresa.

Sembra una storia da film ma è tutta vera. Oggi uno dei più grandi interpreti del “Blanc de Blanc” è un padovano, tra i primi a sperimentare il dosaggio zero e capace di fare un rosé (a quattro mani con la sua metà, Nadia, ndr) da far tremare i grandissimi nomi per la sua estrema eleganza.

La degustazione è stata accompagnata dai superbi salmoni upstream: una selezione di allevati di primissima scelta provenienti dalle isole Far Oer; una volta assaggiato non vi farà mai più comprare il salmone al supermercato. Il suo creatore Claudio Cerati si è inventato anche la versione “stagionata”: un prodotto unico nel suo gusto con una sapidità ed una pienezza notevoli. Abbinato poi agli Champagne Encry, diventano il duo perfetto per avere piacere e relax.

Ma torniamo allo champagne. La Encry non solo produce nella zona più vocata alla produzione di vini e spumanti della regione francese, Le Mesnil-sur-Oger (di fianco a Krug, per capirci), ma è anche stata da sempre innovativa per il metodo di coltivazione: un biodinamico vero con l’erba alta, capace di dare ai propri vitigni una forza o meglio, una “potenza” (come ama dire il patron Enrico) davvero importante.

Insomma Stefano Pagliuca ha compiuto un altro dei suoi miracoli facendo arrivare nell’area Nord, con la collaborazione dell’Ais, delle personalità dell’enogastronomia europea di livello altissimo.