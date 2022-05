Sta facendo il giro del web il video in cui Blanco viene palpeggiato alle parti intime durante il concerto che si è tenuto in piazza Duomo a Milano lo scorso sabato.

Il vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo si è scatenato con i fan mentre cantava “Notti in bianco” e in quel momento che si trovava faccia a faccia con i fan, una ragazza ha approfittato della vicinanza per toccargli le parti intime. Il gesto, ripreso da un’altra fan, ha indignato gli utenti Twitter che ora la accusano di molestia.

Blanco toccato nelle parti intime da una fan: il video

Tutto è accaduto durante il concerto di Radio Italia ma la scena è finita poi su tutti i siti d’informazione perchè un’altra fan stava riprendendo l’esibizione e nel video si vede benissimo la mano di una ragazza che lo palpa più e più volte nelle parti intime.

“Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo” ha scritto la ragazza che ha girato il filmato sui social. Su Twitter ora tutti lanciano l’accusa: “Questa è una molestia”.

Sui social subito è scattata la polemica. In tanti si sono indignati per l’atteggiamento della ragazza che ha palpato il cantante. In molti l’hanno definita una “vera e propria molestia sessuale”. “Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata “casuale” come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole” ha scritto un utente. Altri invece hanno sostenuto che se fosse stato il contrario che un uomo avrebbe palpato una cantante donna nelle parti intime il caso avrebbe avuto molta più eco.