Un Giugliano resiliente espugna Benevento 0-1, battuta la capolista per una vittoria scaccia crisi

Il Giugliano ritorna al successo e lo fa in grande stile con una partita sofferta e o

battendo a domicilio la capolista Benevento 0-1, decide una rete di Celeghin al 72′ per un successo fondamentale che mancava da ben 7 gare e che allontana una crisi sempre più incombente e salva la panchina di Bertotto. Giugliano che termina il girone d’andata con 27 punti restando in piena zona playoff, pesante ko per la capolista Benevento che resta fermo a 37 punti.

Benevento-Giugliano 0-1

Bertotto cerca di uscire fuori dalla crisi e si affida al suo solito 4-3-3, in porta confermato Russo tra i pali, Linea difensiva che vede il ritorno di Valdesi sulla destra con Oyewale sulla sinistra, coppia centrale che rivede il duo Solcia-Caldore. In mediana esclusione eccellente per Giorgione con Bertotto che da fiducia a Peluso con Celeghin e De Rosa, tridente d’attacco che vede il ritorno di Ciuferri sulla destra mentre sulla corsia sinistra confermata la fiducia a D’Agostino, Njambè punta centrale. La capolista Benevento già campione d’inverno risponde con il tridente Perlingieri, Lanini e Manconi.

Primo tempo

Avvio di gara molto bloccato con le due formazioni che si studiano a vicenda, cercando i punti deboli degli avversari. Sembra essere un 4-3-1-2 quello della Strega, con Acampora nei tre di centrocampo e Manconi a supporto del tandem offensivo.

Nella prima fase è il Benevento a fare la partita con il Giugliano obbligata ad una partita di sacrificio e intelligenza tattica.

Prima grande occasione della partita è del Benevento con il Giugliano che perde un pallone pericoloso, con Perlingieri che serve Acampora che per fortuna dei tigrotti non si fida di calciare con il piede debole e spara alto sulla traversa. i giallorossi provano a fraseggiare nella metà campo avversaria per poi colpire, ma i gialloblù attendono e sono compatti senza lasciare molti spazi. Nella fase centrale il Giugliano è chiamato alla sofferenza e la compattezza e risponde alla grande non concedendo nulla agli avversari, pur senza trovare grandi occasioni in zona offensiva. Finisce il primo tempo con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0

Secondo tempo

L’equilibrio regna sovrano per una gara che non si fa apprezzare per i grandi ritmi, ma per la maschia lotta messa in atto dalle due squadre, al 50′ grande occasione per il Benevento con Perlingieri che spreca la rete del vantaggio salvando il Giugliano.

All’ora di gioco Bertotto cerca di dare una scossa alla squadra inserendo Padula e Giorgione per Njambe e Peluso anonima nella sua prova fino all’uscita. Sprecano ancora le streghe con il neo entrato Starita. Il Giugliano non molla e continua a fare la sua partita, cercando di sfruttare i minimi spazi concessi dalla retroguardia sannita. Bertotto si gioca anche la carta Baldè che risulterà essere poi decisiva. Al 70′ Balde va via sulla sinistra e conquista un calcio d’angolo battuto dallo stesso esterno senegalese, che trova lo splendido inserimento sul primo palo di Celeghin che trova la spizzata vincente che vale il vantaggio del Giugliano al Vigorito. Il Benevento quasi incredulo dello svantaggio, ricomincia ad attaccare a testa bassa senza trovare però grandi pericoli, da sottolineare le grandi prove difensive di Caldore e Oyewale che salvano in più occasioni il Giugliano. Nei minuti finali succede poco con il Giugliano che tenta di tutto per ottenere un successo fondamentale per uscire dalla crisi e ci riesce perché fino al 95′ non succede quasi più nulla.

Finisce così con il Giugliano che fa il colpo della giornata e passo a Benevento battendo la capolista tra le mura amiche. Ritorna al successo il Giugliano di Bertotto, per una vittoria che mancava da più di un mese e che aveva aperto più di una crepa nell’ambiente Gialloblù, Bertotto rimanda al mittente tutte le voci su un suo eventuale esonero, rispondendo con una prova di gran coraggio, Ben fatto Giugliano!

Tabellino

Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda (73′ Simonetti), Berra, Meccariello, Ferrara; Talia (73′ Borello), Prisco (65′ Viviani); Manconi, Acampora (65′ Starita), Lanini (54′ Lamesta); Perlingieri. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Capellini, Tosca, Veltri, Viscardi, Agazzi, Pinato, Carfora. Allenatore: Gaetano Auteri

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi (87′ Minelli), Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Peluso (60′ Giorgione); Ciuferri (87′ Masala), Njambe (60′ Padula), D’Agostino (68′ Balde). A disposizione: Barosi, La Rocca, La Vardera, Nuredini, Maselli, Cuciniello. Allenatore: Valerio Bertotto

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 72′ Celeghin (G)