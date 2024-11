Un blackout gialloblù nella ripresa regala i quarti all’Avellino, al De Cristofaro finisce 2-4

Il Giugliano dopo esser andato al riposo in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete di Giorgione, crolla completamente nella ripresa e cade sotto i colpi dell’Avellino che sigla quattro reti nella ripresa e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia, out il Giugliano che dice addio alla Coppa tra la delusione e tanto rammarico. Continua il momento no degli uomini di Bertotto.

Giugliano-Avellino 2-4

Primo tempo

Pronti via e il Giugliano parte subito forte e al primo affondo passano i tigrotti: Celeghin, dalla destra, pesca Giorgione sul lato opposto. Llano se lo perde e il centrocampista con il suo classico inserimento appoggia in rete. Vantaggio che regala fiducia agli uomini di Bertotto che continuano a costruire gioco mettendo in difficoltà i biancoverdi, al 29′ occasione con Njambè che si ritrova il pallone sul sinistro a centro area, ma il suo rasoterra è troppo centrale per impensierire Marson. Al 32′ la prima grande occasione per l’Avellino, dall’angolo calciato da Tribuzzi, Barosi esce a vuoto, ma Armellino, appostato sul secondo palo non ne approfitta. Il suo colpo di testa sorvola la traversa. Squadre che vanno al riposo con il Giugliano meritatamente in vantaggio per 1-0 sullAvellino grazie ad una rete di Giorgione, male gli irpini nel primo tempo.

Secondo tempo

Inizio di ripresa da incubo per il Giugliano che approccia come peggio non potrebbe al secondo tempo, il neo entrato Russo trova la zampata vincente che vale il pareggio. Sempre da uno spunto di Russo arriva la rete del raddoppio irpino questa volta con Armellino che trova una gran rasoiata di destro che batte Barosi per il sorpasso dei Lupi. Il Giugliano accusa fortemente i colpi incassati dopo esser andati al riposo con i gialloblù in vantaggio. Al minuto 72 Barosi compie un autentico regalo agli irpini rinviando sui piedi di Gori che in maniera quasi insperata trova la rete del 1-3. L’interruttore in casa gialloblu si spegne completamente e l’Avellino non esita a calare il Poker con Redan che lasciato tutto solo in area lascia partire un destro secco che batte Barosi. Rumoreggiano anche i supporters gialloblu increduli per quanto visto nel secondo tempo, dopo aver visto una squadra dominare nel primo tempo, per poi collassare completamente nella ripresa. I 10 minuti finali sono solo una passerella per gli irpini, con Bertotto che decide di regalare minuti a Peluso,Scaravilli e D’Agostino. All’88° arriva un gran gol di Maselli, migliore in campo tra i tigrotti, che trova un esterno destro dai 30 metri che vale il 2-4. Finisce così con il Giugliano che crolla al De Cristofaro e saluta la Coppa Italia, avanzano ai quarti gli irpini protagonisti di una rimonta di carattere dopo lo svantaggio del primo tempo

Continua il momento negativo del Giugliano, Barosi Horror, De Paoli assente ingiustificato

Prosegue dunque il momento negativo del Giugliano che saluta la Coppa Italia agli ottavi, partita che consegue agli ultimi negativi risultati di una squadra che appare essersi spenta sia in carattere che in prestazione. Sotto accusa il portiere Barosi protagonista di una prestazione altamente insufficiente, culminata il grave errore in disimpegno che regala il terzo gol all’Avellino, ma condita anche da tanti altri errori che di certo non hanno regalato fiducia alla squadra. Nel banco degli imputati anche De Paoli che continua a non convincere, oltre ai gol il numero 9 sembra essere una voce fuori dal coro, apparendo spesso sconnesso con la squadra.

Tabellino

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi (31′ st Scaravilli), Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Maselli, Celeghin (31′ st Peluso); Njambe, De Paoli (31′ st Masala), Balde (34′ st D’Agostino). A disp.: D. Russo, Iardino, Ciuferri, Padula, Cuciniello, Minelli, Nuredini, Lleshi. All.: Bertotto.

AVELLINO (4-3-1-2): Marson; Llano, Cionek, Benedetti, Liotti; Toscano (41′ st Mutanda), Armellino (23′ st Palmiero), Rocca; Tribuzzi (1′ st R. Russo); Vano (23′ st Redan), Gori (41′ st Campanile). A disp.: Guarnieri, Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore, Arzillo, Sounas, Sannipoli, De Cristofaro. All.: Biancolino.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

MARCATORE: 4′ pt Giorgione (G), 1′ st Russo (A), 3′ st Armellino (A), 27′ st Gori (A), 30′ st Redan (A), 45′ st Maselli (G).

NOTE: spettatori 528. Ammoniti: Vano (A), De Paoli (G), Tribuzzi (A), Maselli (G).