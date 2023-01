Umberto non si trova: Napoli in ansia per il giovane di 31 anni

Umberto Nappello sembrerebbe scomparso nel nulla. Il giovane napoletano di 31 anni è uscito di casa il 29 dicembre scorso senza farvi mai più rientro.

Sono ore d’ansia per la famiglia di Umberto che, ormai, da giorni si è messa sulle tracce del 31enne. Umberto al momento della scomparsa indossava una tuta nera, scarpe Nike air force bianche e giubbino nero bombato. Umberto sarebbe stato visto per l’ultima volta nella zona di San Giovanni in Porta, nei pressi di Porta San Gennaro, a Napoli.

Disperati i familiari che, attraverso i social, hanno lanciato un appello affinché chiunque lo abbia visto o sappia dove sia andato, possa contattarli al numero 3478460058 o rivolgersi alle forze dell’ordine.