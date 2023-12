In Un Maradona sold out, il Napoli ospita il Monza alle 18:30 per l’ultimo appuntamento del 2023. Obbligatorio battere i brianzoli per uscire dalla crisi e per chiudere con una vittoria un anno indimenticabile.

Ultimo appuntamento del 2023 per il Napoli che ospita il Monza al Maradona

Emergenza piena per Mazzarri che dovrà fare a meno degli squalificati Osimhen e Politano oltre agli infortunati Natan e Olivera. Unica nota positiva per l’allenatore azzurro dovrebbe essere il recupero di Lobotka in mezzo al campo.

Tra i pali dovrebbe agire regolamento Meret, in difesa coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus con Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno sulle fasce. A centrocampo agiranno i soliti Anguissa e Zielinski con Cajuste che insidia Lobotka per un posto in cabina di regia.

In attacco con Osimhen e Politano squalificati, l’unico ad avere al momento il posto dovrebbe essere Kvaratskhelia con uno tra Raspadori e Simeone al centro dell’attacco, sulla corsia di destra dovrebbe avere una possibilità Zerbin in vantaggio su Lindstrom ritornato disponibile anche se da valutare il minutaggio che potrà avere a disposizione.

Probabili formazioni