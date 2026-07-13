Ultimi lavori, il 15 luglio il pontone entrerà in funzione

Il pontone galleggiante antibradisismo installato nel porto di Pozzuoli entrerà in funzione il prossimo 15 luglio. È quanto comunicato dalla Prefettura di Napoli al termine dell’incontro svoltosi alla presenza del prefetto Michele di Bari, del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, del commissario straordinario per l’emergenza nell’area dei Campi Flegrei e della Capitaneria di Porto, insieme ai rappresentanti della Regione Campania.

Hanno dato esito positivo anche le prove di stress effettuate sui traghetti Medmar e Caremar, testati con l’ausilio di mezzi pesanti, nello specifico un autoarticolato, per verificare la piena operatività della nuova infrastruttura.

Il cantiere, lo ricordiamo, era stato posto sotto sequestro fino a pochi giorni fa a seguito dell’incidente del 25 marzo scorso, nel quale un operaio rimase gravemente ferito durante le manovre della rampa. Ottenuto il dissequestro, restano da completare soltanto gli ultimi interventi, tra cui la segnaletica e l’impianto di illuminazione.

Ultimati questi passaggi, il trasporto marittimo da e per Pozzuoli potrà contare su un’infrastruttura strategica, destinata a garantire maggiore continuità operativa anche in presenza degli effetti del bradisismo, aprendo una nuova fase per i collegamenti con le isole del Golfo.