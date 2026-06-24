AGRINET4TECH | Storie di sostenibilità DELTA DEL PO FERRARESE: DRONI E SATELLITI ALLA GUIDA DELL’AGRICOLTURA INTELLIGENTE

“DELTA DEL PO FERRARESE: DRONI E SATELLITI ALLA GUIDA DELL’AGRICOLTURA INTELLIGENTE”

La puntata ci porta a Porto Felloni, nel cuore della bassa ferrarese, dove una storica azienda agricola familiare è diventata un punto di riferimento per l’agricoltura di precisione in Italia. Tra campi bonificati strappati al mare, la famiglia Salvagnin racconta come innovazione tecnologica e tradizione agricola possano convivere per affrontare le grandi sfide dell’agricoltura moderna.

A guidare l’azienda sono Massimo e Cristiano Salvagnin insieme al nipote Simone Gatto, nuova generazione di agricoltori digitali. L’azienda agricola, estesa su oltre 600 ettari nella provincia di Ferrara, coltiva cereali, leguminose, orticole da industria, frutteti e pomodoro da trasformazione, adottando tecnologie avanzate per ottimizzare produttività e sostenibilità.

Nel territorio del Delta del Po, caratterizzato da terreni complessi e fortemente eterogenei, l’Agricoltura 4.0 diventa uno strumento fondamentale per gestire ogni appezzamento in modo mirato. Grazie alla raccolta e all’analisi dei dati agronomici, Porto Felloni utilizza sistemi digitali per monitorare fertilità del suolo, resa produttiva e necessità delle colture, riducendo sprechi e ottimizzando l’uso delle risorse.

La svolta arriva nel 1997, quando Massimo Salvagnin visita gli Stati Uniti per osservare le tecniche utilizzate dai grandi farmer americani. Da quell’esperienza nasce la decisione di introdurre in azienda i principi della precision farming, portando in Italia tecnologie allora ancora poco diffuse: guida satellitare, mappatura dei terreni e distribuzione differenziata degli input agricoli. Uno degli strumenti chiave dell’agricoltura di precisione è la creazione delle mappe di prescrizione. Attraverso l’analisi dei dati raccolti dai campi, sementi, fertilizzanti e prodotti per la difesa vengono distribuiti in quantità variabile, in base alle reali esigenze del terreno e delle colture. Questo sistema, chiamato rateo variabile, consente di migliorare la produttività riducendo sprechi, costi e impatto ambientale.

I moderni trattori utilizzati a Porto Felloni sono vere e proprie piattaforme tecnologiche mobili. Cabine dotate di monitor digitali, sistemi GPS e software di gestione permettono agli operatori di controllare ogni fase della lavorazione agricola con estrema precisione, dalla semina alla concimazione. La figura dell’agricoltore evolve così verso nuove competenze digitali e tecnologiche.

Tra gli strumenti più innovativi adottati dall’azienda ci sono i droni agricoli e le immagini satellitari. Grazie a queste tecnologie è possibile monitorare fertilità, stato vegetativo e stress delle colture, intervenendo tempestivamente e in modo mirato. Il drone diventa così un alleato fondamentale dell’agricoltore moderno nella gestione sostenibile delle coltivazioni. In un contesto segnato dall’aumento dei costi energetici, dalla scarsità d’acqua e dalla volatilità delle materie prime, l’efficienza produttiva è diventata essenziale. L’agricoltura di precisione permette di ridurre consumi di carburante, acqua e fertilizzanti, migliorando la sostenibilità economica e ambientale dell’azienda agricola.

Tra le ultime sfide affrontate dall’azienda c’è la gestione sostenibile dell’acqua. Nei nuovi impianti di noci, Porto Felloni utilizza sistemi di irrigazione di precisione, in grado di distribuire l’acqua in modo controllato e mirato, evitando sprechi e ottimizzando ogni risorsa disponibile.

La puntata approfondisce anche il ruolo della Politica Agricola Comune (PAC) e dei programmi europei nel sostenere l’innovazione tecnologica in agricoltura. Ricerca, digitalizzazione e sostenibilità rappresentano oggi elementi centrali per affrontare le sfide future del settore agricolo europeo.

Voce fuori campo, montaggio e sound-design: Max Alberici, Testi e cura editoriale: Francesca Magnoni