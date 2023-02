Non solo Roma, Canada e Stati Uniti. Avvistamenti di strani oggetti luminosi si registrano anche in Campania. Nella notte del 16 febbraio un bagliore verde non identificato ha illuminato piazza Margherita, nella frazione Polvica di Nola, al confine con San Felice a Cancello.

Come anticipa Edizionecaserta, alle 23 e 51 una sfera di colore verde effettua una parabola semicircolare a velocità supersonica e si dilegua nel buio. Si potrebbe pensare a un insetto che vola davanti all’occhio della telecamera ma subito dopo la sua sparizione l’intera piazza si illumina, come si può vedere dal video. In zona non erano in corso feste e nessuno stava esplodendo fuochi d’artificio o petardi. Per ora resta il mistero sulla natura del fenomeno documentato in piazza Margherita.

L’attenzione sugli Ufo è particolarmente alta in questi giorni dopo gli avvistamenti a Roma e dopo l’abbattimento di palloni-spia e oggetti non identificati nei cieli degli Stati Uniti e del Canada. Alcune scie luminose avvistate in questi giorni sono state ricondotte ai satelliti Starlink di Elon Musk che serviranno a migliorare la connessione Internet nei luoghi più remoti del pianeta. La rete è piena di questi video, ma il caso di Polvica di Nola sembra di tutt’altra natura.