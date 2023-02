Non solo USA, anche in Italia scatta l’allerta “oggetto non identificato“. Nelle scorse ore, come anticipa IlMessaggero, alcuni adolescenti hanno avvistato nei cieli della capitale alcuni oggetti strani.

Ufo a Roma? Avvistate scie luminose nel cielo: le segnalazioni corrono sui social

I protagonisti sono due ragazzini, Simone ed Eleonora, due giovani che vivono a Roma. Entrambi si sono accorti che un oggetto con una scia luminosa era fermo tra le stelle, rimanendo lì immobile per parecchi secondi prima di scomparire. Un ufo? I due hanno ripreso la scena con un cellulare. Dopo pochi secondi il fascio di luce è sparito. Il video postato sui social ha avuto un enorme successo: migliaia di like e commenti. “Anche noi lo abbiamo visto salendo da Roma ieri sera” commenta un utente al quale ne fa eco un altro: “Quello che abbiamo visto noi ieri sera”.

Dunque pare che il fenomeno luminoso sia stato avvistato da più presone. Infatti, in diverse zone di Roma, da Monte Mario al Tufello e arrivando fino a Rieti, sono state diverse le segnalazioni di strani avvistamenti luminosi. L’oggetto in questione è probabilmente un satellite Starlink, uno dei tanti “apparecchi” che si muovono nello spazio ogni giorno. I video e le foto dello stesso saranno analizzati dagli esperti per chiarire tutto