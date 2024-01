Mentre la squadra è impegnata in Arabia per la Supercoppa, la società lavora senza sosta sul mercato sia in entrata che in uscita con l’Ufficalizzazione di Traorè in entrata e Zanoli in uscita

Ufficializzato l’acquisto di Traoré

Adesso è ufficiale Hamed Junior Traoré classe 2000 è un nuovo giocatore del club azzurro. Il contratto dell’ex Sassuolo è stato depositato poco fa in Lega. Traoré arriva al Napoli dopo l’esperienza non proprio positiva al Bournemouth. Ieri le visite mediche del giocatore: arriva sotto l’ombra del Vesuvio a titolo temporaneo

Ufficiale anche la Cessione di Zanoli

Alessandro Zanoli è ufficialmente un giocatore della Salernitana. Il laterale destro classe 2000 si trasferisce in prestito secco dal Napoli e vestirà la maglia numero 59 dei granata.