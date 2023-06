Torna a casa Giuseppe Greco, il giovane che nel marzo 2021 travolse e uccise due rapinatori di Sant’Antimo. Condannato in secondo grado a 10 anni di reclusione, il ragazzo è oggi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Travolse e uccise due rapinatori a Marano, scarcerato Giuseppe Greco

La decisione è arrivata dalla Corte d’Assise d’appello in accoglimento della richiesta depositata dai due legali, Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del foro di Napoli Nord. Greco sarà di nuovo a casa. Condannato in primo grado ad anni 14 e mesi 4 di reclusione per duplice omicidio volontario, due settimane fa la corte d’assise d’appello, quinta sezione penale, ha rideterminato la pena in anni 10 di reclusione (con sconto pari ad anni 4 mesi 4). Ieri un’altra svolta per il 27enne: può stare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Al giovane è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione, che prevede uno sconto di pena fino ad un terzo, proprio in virtù del fatto che la sua reazione fu provocata dall’azione delittuosa dei due rapinatori. Giuseppe Greco in via Antica Consolare Campana a Marano travolse e uccise due rapinatori che in precedenza gli avrebbero rubato un Rolex. Il 27 enne viaggiava a bordo di una Smart, mentre i due rapinatori di Sant’Antimo, Ciro Chirollo e Domenico Romano, avevano agito a bordo di uno scooter. Greco ha optato per il rito abbreviato.