La 17enne che ha ucciso la nonna con diverse coltellate, a Capaccio Paestum, sarebbe in dolce attesa. Da giorni si rincorrevano rumors di una presunta gravidanza dell’adolescente, poi a quanto pare confermate dal giovane fidanzato e dai suoi genitori in alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore. A darne notizia è Il Mattino.

Uccide la nonna, parlano i genitori del fidanzatino della 17enne

La giovane da oltre un anno e mezzo è legata sentimentalmente a un coetaneo di Agropoli. Tra i due fidanzati, però, c’era stata una crisi ma dopo la notizia della gravidanza i due avrebbero tentato di ricongiungersi.

Per il ragazzo, si legge sul Mattino, la fidanzatina avrebbe agito per difendersi dalla nonna e la gravidanza “era diventata la sua ragione di vita”. I genitori del giovane di Agropoli che hanno appreso della notizia della gravidanza solo ieri mattina avvennero però preso le difese della ragazzina: “È la nuora che tutti vorrebbero avere, la migliore al mondo. Per noi è una principessa che ora deve affrontare da sola in carcere una gravidanza”, avrebbero dichiarato.

Per il legale della famiglia della minorenne, se la gestazione venisse confermata nulla cambierebbe ai fini dell’accertamento della verità. “Ora – dice l’avvocato al Mattino – c’è solo da rispettare una famiglia perbene sconvolta da una situazione impensabile”. Intanto la ragazza resta rinchiusa nel carcere minorile di Nisida dove è stata trasferita subito dopo l’omicidio.

Oggi la 17enne parlerà in aula

Questa mattina la 17enne renderà spontanee dichiarazioni nel corso dell’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto. Per il pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, l’accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal rapporto di parentela.

Resta però ancora da capire il movente del delitto. Non è chiaro per quale motivo la giovane abbia ucciso nonna Gilda. Quel che è certo è che le due non si vedevano da tempo: forse la ragazza era passata per casa per rivelarle di essere incinta. Ipotesi che troverà conferma nelle prossime ore.

L’autopsia

Secondo l’autopsia, la 76enne è stata uccisa con otto coltellate, di cui due mortali ai polmoni e due più lievi. Quelle mortali le avrebbe ricevute alla schiena mentre era di spalle. Fra le due ci sarebbe stata una colluttazione, come testimonia la ciocca di capelli della ragazza ritrovata tra le mani della nonna.