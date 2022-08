Buone notizie per i fan di Un posto al Sole: la soap riprenderà domani, lunedì 29 agosto, dopo la pausa estiva, sempre su Rai 3. Ma c’è una novità.

Cambia infatti l’orario in cui andrà in onda la storica soap dell’ammiraglia Rai.

Un posto al sole cambia orario

La piccola variazione di orario è motivata da alcuni cambi di palinsesto su Rai3. La Soap verrà spostata di qualche minuto. L’appuntamento non sarà più alle 20.45 bensì alle 20.50. Un piccolo slittamento che però sarà per tutta la stagione, nulla rispetto allo slittamento paventato diversi mesi fa.

I fan sono però curiosi anche di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate, soprattutto a Viola e Susanna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci danno grandi notizie in merito e lasciano ancora molta suspense in ballo. Pare che Sembra probabile che la vittima di Valsano sia la povera Picardi e che lei sia destinata a morire. Franco, insieme a Nunzio, decide di sondare i suoi contatti per dare la caccia a Lello Valsano ma si scontrerà con qualcuno determinato a raggiungere il suo stesso obiettivo.

Niko prende una clamorosa decisione. Intanto Franco si affida a un aiutante inaspettato per scovare Lello Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea per rientrare a Napoli quando vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Malgrado la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli esatta, Speranza continua a non essere presa in grande considerazione dal padre.

Rientrata al lavoro e ancora scossa dagli ultimi drammatici aggiornamenti ricevuti da Rossella, Silvia ascolta partecipe i racconti di Diego e delle giornate da incubo che hanno passato tutte le persone a loro care.