In una città in cui il commercio è in crisi, le saracinesche si abbassano e le strade non sono illuminate come gli altri anni, alcune attività scelgono di investire in allestimenti natalizi donando bellezza agli occhi di chi passeggia e dei propri clienti. Come successo per le innovative e colorate vetrine di Gioie, storica gioielleria di Giugliano che per quest’anno ha voluto ricreare un’atmosfera magica per queste feste, incentivando così il commercio e il passeggio.

Palline colorate e luccicanti, un tripudio di gioia ad accogliere la clientela. Le pareti sono anche scenografia per selfie, arrivano infatti da tutto l’ hinterland per scattare una foto e repostarla sui social. Un vero successo insomma, un invito a non mollare mai neppure in momenti difficili e a ricercare sempre il bello.