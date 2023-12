Dal pomeriggio di ieri, mancano notizie di Claudia Giannetto, la studentessa 25enne dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale, originaria di Giugliano.

Tutta Napoli in apprensione per Claudia, perse le sue tracce da ieri pomeriggio

Le sue tracce si sono perse intorno alle 14.30 nella zona universitaria partenopea, tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica de L’Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzacannone.

Amici e familiari sono preoccupati poiché pare che ieri avrebbe detto di doversi laureare ma in realtà non erano programmate sedute di laurea. Ad un certo punto sembra si sia allontanata con una scusa dicendo di voler salutare un’amica, ma da quel momento non è più tornata.

Tutti la conoscono come una ragazza eccezionale e dolcissima, e non riescono a capire il motivo per il quale sia improvvisamente scomparsa.