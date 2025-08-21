Credeva di aver concluso un buon affare acquistando un motore per auto a un prezzo competitivo su un noto sito di compravendita online. Per portare a termine l’acquisto, un 75enne di Contrada, piccolo comune in provincia di Avellino, ha versato tramite bonifico bancario la somma di 4mila euro sul conto indicatogli dal presunto venditore. Ma, una volta effettuato il pagamento, la merce non è mai arrivata.

Truffa online da 4mila euro: ingannato da finto annuncio, denunciata 21enne napoletana

Dopo giorni di vana attesa e di continui rinvii da parte dell’interlocutore, l’anziano ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, denunciando l’accaduto. I militari hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo in breve tempo a risalire all’autrice della truffa: una giovane di 21 anni residente in provincia di Napoli, già nota per episodi simili, che è stata denunciata a piede libero.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe sfruttato l’ingenuità della vittima, proponendo un’offerta allettante e inducendolo a versare l’ingente somma senza garanzie concrete. Il motore d’auto non esisteva affatto, ed era solo un pretesto per intascare rapidamente il denaro.