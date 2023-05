Prosegue l’escalation di micro-criminalità nell’area a Nord di Napoli. Ieri sere sono state messe a segno tre rapine, a distanza di poche ore l’una dall’altra, a Casalnuovo.

Troppi raid nell’area Nord, tre rapine in una sola serata a Casalnuovo

Sui tre episodi stanno indagano i Carabinieri della locale tenenza al fine di capire se i raid siano stati realizzati dagli stessi malviventi.

La prima rapina si è consumata intorno alle 19.30, in Via Nazionale delle Puglie. Due sconosciuti, uno di questi armato di pistola, hanno sottratto ad un residente che stava passeggiando un orologio di valore e 80 euro in contanti.

Dieci minuti più tardi, sempre nella stessa zona, ancora due persone hanno rapinato un’automobilista puntandogli un’arma contro. Gli hanno sottratto una collana in oro.

Intorno alla mezzanotte, in viale dei Tigli, si è consumata la terza rapina. Due soggetti – con casco integrale – hanno puntato una pistola contro un minorenne, portandogli via sotto minaccia un iphone 11. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite dai militari dell’Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona: si cercano elementi utili per l’individuazione dei criminali e la ricostruzione della dinamica dei raid.