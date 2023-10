Dopo un grande primo tempo e l’illusione del vantaggio di Scamacca, l’Italia cade contro l’inghilterra sotto i colpi di Kane (2) e Rashford, qualificazione agli europei appesa ad un filo per la selezione di Spalletti che dovrà obbligatoriamente battere la Macedonia per giocarsi le sue possibilità in quel che sarà un autentico spareggio con l’Ucraina per ottenere il pass per la Germania. Gli inglesi volano a Euro 2024. Per l’Italia decisive saranno le due sfide in programma a novembre con Macedonia del Nord e Ucraina.

Inghilterra- Italia 3-1

Grande avvio di partita per gli azzurri che partono con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Udogie sulle corsie laterali, coppia centrale affidata ad Acerbi e il giovane Scalvini. Sulla mediana spazio a Cristante in mezzo al campo con Barella e Frattesi ai suoi lati. Trio d’attacco con Berardi-Scamacca-El Sharaawy.

Italia che parte subito forte soprattutto sulla catena di sinistra con l’asse Udogie-El Sharaawy che si rendono subito una vera e propria spina nel fianco per gli inglesi.

15‘ – Italia in vantaggio: gol di Scamacca transizione micidiale degli Azzurri che ripartono da sinistra con Udogie che serve El Shaarawy, il quale cambia fronte e mette in movimento Berardi che duetta con Di Lorenzo, cross al centro per Scamacca che da due passi batte Pickford. Momento di difficoltà dell’Inghilterra con l’Italia che fa paura ogni volta che riparte, gli inglesi non sono ancora riusciti a reagire dopo la rete degli azzurri.

29‘ l’episodio che forse cambia la partita Calcio di rigore in favore dell’Inghilterra. Inserimento di Bellingham in area, Di Lorenzo prova a fermarlo ma lo stende, calcio di rigore. Dgli 11 metri si presenta Kane che spiazza Donnarumma e porta il risultato sull’ 1.1.