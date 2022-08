E’ ancora una volta un video pubblicato sui social a rendere pubblico l’ennesimo episodio di inciviltà consumato a Napoli. A Scampia, periferia nord, in sei salgono su uno scooter e si lasciano immortalare da un telefonino. Il filmato, pubblicato sui social, è stato rilanciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Scampia, in sei su uno scooter: il video diventa virale

La clip dura pochi secondi ed è apparsa su Tik Tok. In sottofondo c’è una canzone neomelodica e in primo piano appare uno scooter bianco – presumibilmente un Honda Sh – su cui viaggiano ammassate sei persone, di cui almeno due “sedute” sulle spalle di un altro passeggero. A condurre il mezzo, non senza difficoltà, un ragazzo “schiacciato” contro lo sterzo. I sei balordi sfrecciano in strada tra le auto di passaggio, del tutto incuranti del pericolo che rappresentano per sé e per gli altri utenti della strada.

Non è chiaro dove sia stato precisamente girato il filmato e neanche se a immortalare la performance criminale sia stato un amico del gruppo a bordo dello scooter o un passante intenzionato a denunciare l’episodio. “Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia – ha scritto il lettore che ha segnalato il caso al consigliere Borrelli – . Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all’altro. Che vergogna”.