Una lite per il cane, l’ennesima, degenerata in omicidio. Ad avere la peggio una coppia di coniugi: Luigi Casati, 62 anni, morto, e la moglie, Monica Leoni, 58, in gravissime condizioni. In manette è finita la vicina, una donna di 71 anni, Silvana Erzemberger, che questa mattina ha impugnato una pistola e ha fatto fuoco contro la coppia.

Treviglio, spara contro i vicini e ne uccide uno: arrestata 71enne

La vicenda è avvenuta in via Brasside, periferia nord della città bergamasca. Alle 7 e 40 di questa mattina la donna, in possesso del porto d’armi per uso sportivo, avrebbe esploso circa 5 colpi, richiamando l’attenzione dell’intero vicinato. Dopo aver ucciso l’uomo sarebbe rientrata a casa; pochi minuti dopo sarebbe ridiscesa per colpire anche la moglie della vittima, nel frattempo sopraggiunta a soccorrere il marito.

A riprendere gli attimi immediatamente successivi alla sparatoria una vicina, che ha filmato dal balcone del primo piano l’assassina con il telefonino per poi diffondere il video in rete. Sul posto, dopo i soccorritori, sono arrivati anche il sindaco di Treviglio Juri Imeri e il figlio della vittima, Emanuele Casati. «Questa storia andava avanti da anni – si sfoga il ragazzo -, continue accuse inventate da questa donna contro i miei genitori».

La ricostruzione

Luigi Casati e Monica Leoni abitavano nell’appartamento sopra quello della 71enne. Da tempo c’erano accesi diverbi e litigi per la gestione del cane e in più occasioni sarebbero volate minacce. Questa mattina l’epilogo imprevisto: al culmine dell’ennesimo litigio, la 71enne sarebbe rientrata in casa per poi ritornare all’esterno e fare fuoco contro il vicino.

Il 58enne è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco al petto, morendo sul colpo. A quel punto la moglie si è affacciata al balcone, richiamata dal rumore degli spari. Quando però è scesa, la vicina ha fatto fuoco anche contro la coniuge della vittima, gambizzandola con due colpi. Silvana Erzemberger è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario.