Sono stati incastrati dalle telecamere di sorveglianza installate presso il parcheggio del centro commerciale di Trentola Ducenta, nel casertano, i due malviventi che lo scorso 7 agosto, dopo averne manomesso il dispositivo antifurto, si allontanarono a bordo di un ciclomotore Piaggio Liberty lasciato in sosta dal proprietario.

Trentola Ducenta, rubano scooter al centro commerciale: coppia incastrata dalle telecamere

Grazie alla denuncia immediata della vittima, i militari dell’arma hanno acquisito le immagini delle telecamera di controllo posizionate proprio a pochi metri dal luogo del furto. Le immagini estratte hanno subito fornito un positivo riscontro ai dati già in possesso dei carabinieri, che sono così riusciti ad identificare il 50enne e il 49enne dell’agro aversano, già noti alle forze dell’ordine per la commissione di reati contro il patrimonio.

Questa mattina sono stati entrambi condotti in caserma, dove sono stati denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.