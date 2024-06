Dopo Caivano nuova operazione contro la Terra dei Fuochi a Trentola Ducenta, nell’agro aversano. Nell’ambito di un’operazione congiunta tra i carabinieri forestali di Marcianise e il Nucleo Ispettorato Lavoro di Caserta, due imprenditori del posto sono stati denunciati per aver sepolto rifiuti di materiali edili nel piazzale della propria azienda.

Trentola Ducenta, rifiuti speciali tombati in un piazzale: denunciati due imprenditori

I militari dell’Arma hanno individuato uno scavo abusivo lungo sei metri, largo quattro e profondo due metri nel piazzale aziendale, contenente vari materiali edili danneggiati. Rinvenuti capitelli in marmo, water in ceramica, mattonelle e tubi rotti, oltre a inerti edili dispersi lungo le pareti. Accanto allo scavo è stato scoperto un deposito di rifiuti non pericolosi, composti da sacchi di plastica contenenti carta utilizzata per lavori edili e imballaggi.

A causa dell’assenza dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti , non è stato possibile risalire alla provenienza dei materiali smaltiti illegalmente. Di conseguenza, è scattato il sequestro dell’area interessata e la denuncia degli imprenditori per gestione illecita di rifiuti, oltre a violazioni in materia ambientale e normativa sul lavoro.

Gli illeciti contestati

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta ha contestato ai due imprenditori l’omissione di procedure obbligatorie per la sicurezza dei lavoratori, mentre i Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno sanzionato l’utilizzo di personale non regolarmente assunto, sospendendo l’attività imprenditoriale.