Un importante passo verso il reinserimento sociale e lavorativo dei minori detenuti o ospiti in comunità è stato compiuto questa mattina a Trentola Ducenta, dove il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e il Jambo 1 hanno sottoscritto un accordo istituzionale. L’iniziativa, presentata nella sala convegni del centro commerciale di Trentola Ducenta, mira a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani mediante percorsi di inclusione sociale.

Trentola Ducenta, Centro per Giustizia Minorile e Jambo: siglato accordo per reinserimento sociale dei minori

L’incontro è stato moderato dal giornalista Carlo Alvino e ha visto la partecipazione di figure di spicco tra cui il Generale Fernando Verdolotti, Direttore Generale delle aziende sequestrate e confiscate, la dott.ssa Cristiana Rotunno, Vice Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il dott. Piero Avallone, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, e la dott.ssa Patrizia Imperato, Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.