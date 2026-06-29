Trecase, sospetta intossicazione alimentare dopo una cerimonia: dieci invitati in ospedale

Una festa finita in ospedale per una decina di invitati. È quanto sarebbe accaduto sabato scorso in un ristorante di Trecase, in provincia di Napoli, dove, al termine di una cerimonia, diversi partecipanti avrebbero accusato malori compatibili con una sospetta intossicazione alimentare. A riportare la notizia è stato Metropolisweb.it.

Secondo quanto emerso, i primi sintomi sarebbero comparsi poche ore dopo il pranzo: nausea, vomito, forti dolori addominali e disturbi gastrointestinali avrebbero colpito sia adulti che bambini. Diversi invitati si sarebbero così rivolti al pronto soccorso dell‘ospedale Sant’Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase, dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso e alle cure necessarie, per poi essere dimessi nelle ore successive senza conseguenze gravi.

A raccontare l’accaduto è uno degli invitati, che sui social ha parlato di “una decina di persone finite in ospedale” e di scene di forte preoccupazione. Alla segnalazione sarebbe stato allegato anche il referto di uno dei pazienti visitati al pronto soccorso. La vicenda ha poi avuto ampia diffusione sui social, anche dopo essere stata rilanciata sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli. Al momento non risultano ricoveri né diagnosi di particolare gravità. Resta però da accertare l’origine del malore collettivo.