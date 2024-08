Tre rapine in tre comuni diversi, avvenute nella stessa serata e nell’arco di pochi minuti, perpetrate probabilmente dalla stessa banda di malviventi. Il primo episodio si è verificato a Villaricca, presso il mini market “Giro del Mondo”, in via Fermi, gestito da un 32enne di origini pakistane.

Tre violente rapine a Villaricca, Marano e Melito in pochi minuti: ipotesi stessa banda

I rapinatori, tre soggetti armati e a bordo di un veicolo blu, hanno fatto irruzione nel negozio, sottraendo circa 500 euro. Prima di fuggire, uno dei criminali ha esploso un colpo di pistola, verosimilmente a pallini, in direzione di alcune lattine. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Pochi minuti dopo, un secondo colpo è stato messo a segno al Corso Europa, a Marano. Questa volta, i malviventi (sempre tre persone) hanno preso di mira un passante, strappandogli la borsa mentre camminava lungo la strada. Infine, la terza rapina è avvenuta a Melito, dove una donna, una 36enne, è stata brutalmente aggredita dai rapinatori. Colpita ripetutamente con il calcio di una pistola, le è stata sottratta la borsa. La vittima, ferita alla tempia, è stata trasportata all’ospedale di Giugliano, dove ha ricevuto tre punti di sutura. Anche in questo caso i banditi che hanno strappato con forza la borsa alla donna erano in tre.

Su i tre raid stanno indagano i Carabinieri della Compagna di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso. La modalità delle rapine e la vicinanza temporale e geografica fanno pensare che si tratti della stessa banda di criminali. Utile all’identificazione dei rapinatori potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini estratte da eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono consumate le rapine.